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06 июля 2026 в 13:55

Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» отметят День архитектора

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 7 июля состоится празднование Дня архитектора, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Владислав Овчинский. В программе мероприятия — экскурсии, лекция о современной архитектуре, интерактивная викторина, показы фильма о главных специалистах столицы и светотехнические шоу.

Архитектура помогает лучше понять историю города, его характер и то, как он развивается сегодня, а также напрямую влияет на облик столицы. Мы стремимся сделать такие знания доступными и интересными для самой широкой аудитории. Посетители смогут не только познакомиться с известными архитектурными объектами, но и узнать, какие идеи стоят за их созданием и как они влияют на качество городской среды. Такой формат позволяет взглянуть на Москву с новой стороны и почувствовать связь между ее прошлым, настоящим и будущим, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Посетителей ждет показ короткометражного фильма «Главные архитекторы Москвы», после которого пройдет викторина об архитектуре столицы и ее создателях. Победителям интерактива вручат памятные сувениры. Также в программе — лекция программного директора A-House Варвары Корнеевой о новейшей архитектуре Москвы. Она расскажет о ключевых проектах, реализованных в городе с 2000 по 2026 год, и о зодчих, формирующих облик современной столицы.

Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 2025 года занял первое место среди всех девелоперов России по объему введенного жилья. В рамках программы реновации в прошлом году были сданы рекордные 2,3 млн квадратных метров — это 119 домов, в которых оборудовано более 35 тыс. квартир.

Ранее Овчинский сообщил, что в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ прошла тематическая бесплатная программа в честь Дня молодежи. Гостям подготовили интерактивные экскурсии, викторины и светотехническое шоу.

Общество
Москва
ВДНХ
архитекторы
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