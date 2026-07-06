Терапевт рассказал, чем опасен укус крысы Терапевт Еременко: при укусе крысы в рану могут попасть опасные бактерии

Укус крысы может нанести вред как ребенку, так и взрослому, рассказал NEWS.ru врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко. Он пояснил, что помимо механического повреждения тканей существует риск инфицирования раны бактериями, которые могут находиться в ротовой полости животного.

В редких случаях возможна передача таких заболеваний, как лептоспироз или болезнь крысиного укуса. Наибольшую опасность представляют глубокие раны, укусы в области кистей и лица, а также повреждения у детей и людей со сниженным иммунитетом, — предупредил медик.

При укусе крысы первым делом необходимо тщательно промыть рану проточной водой с мылом в течение нескольких минут, обработать антисептиком, наложить чистую повязку и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, посоветовал Еременко. Он объяснил, что врач оценит характер повреждения, при необходимости назначит антибактериальную терапию и решит вопрос о профилактике столбняка.

Если крыса была дикой или ее состояние неизвестно, также рассматривается необходимость проведения антирабической вакцинации. Игнорировать даже небольшой укус не следует, поскольку инфекционные осложнения могут развиться спустя несколько дней после травмы, — сказал медик.

Ранее управление ветеринарии по Амурской области сообщило о введении карантина по бешенству в селах Малая Сазанка и Волково. Очаг был обнаружен в Малой Сазанке, где зараженной оказалась крыса, покусавшая ребенка.

До этого в Сургуте агрессивная белка укусила 26-летнюю местную жительницу. Инцидент произошел во время велопрогулки, когда женщина остановилась, чтобы покормить животное с руки. Пострадавшей предстоит длительная вакцинация от бешенства.