Собянин подвел итоги налета БПЛА на столицу Собянин: силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб приступили к ликвидации обломков. Всего с начала суток на подлете к столице сбит 51 БПЛА.

Отражена атака еще двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.

Ранее российские средства ПВО сбили за сутки 11 управляемых авиабомб, две ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников самолетного типа ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны России, также уничтожено 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины запустили более 400 дронов на Москву с территории Сумской и Черниговской областей. Благодаря работе российской системы ПВО большинство целей было нейтрализовано.

Также сообщалось, что подсчеты на основе данных Собянина свидетельствовали, что попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года. По его информации, всего в направлении столицы было запущено более 430 беспилотников.