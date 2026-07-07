Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 18:20

Собянин подвел итоги налета БПЛА на столицу

Собянин: силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб приступили к ликвидации обломков. Всего с начала суток на подлете к столице сбит 51 БПЛА.

Отражена атака еще двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.

Ранее российские средства ПВО сбили за сутки 11 управляемых авиабомб, две ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников самолетного типа ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны России, также уничтожено 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины запустили более 400 дронов на Москву с территории Сумской и Черниговской областей. Благодаря работе российской системы ПВО большинство целей было нейтрализовано.

Также сообщалось, что подсчеты на основе данных Собянина свидетельствовали, что попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года. По его информации, всего в направлении столицы было запущено более 430 беспилотников.

Москва
ПВО
БПЛА
Сергей Собянин
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару эффектно вышла в свет на Неделе моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненых при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.