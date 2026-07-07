Собянин подвел итоги налета БПЛА на столицу

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб приступили к ликвидации обломков. Всего с начала суток на подлете к столице сбит 51 БПЛА.
Отражена атака еще двух беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.
Ранее российские средства ПВО сбили за сутки 11 управляемых авиабомб, две ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников самолетного типа ВСУ. Как уточнили в Министерстве обороны России, также уничтожено 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины запустили более 400 дронов на Москву с территории Сумской и Черниговской областей. Благодаря работе российской системы ПВО большинство целей было нейтрализовано.
Также сообщалось, что подсчеты на основе данных Собянина свидетельствовали, что попытка атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 7 июля стала крупнейшей за последние два года. По его информации, всего в направлении столицы было запущено более 430 беспилотников.