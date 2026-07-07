Российские средства ПВО сбили за сутки 11 управляемых авиабомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в МАКСе Минобороны РФ. Также было уничтожено 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказали в министерстве.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в соцсетях, что в небе над Курском были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, этот инцидент повлек за собой повреждение частных жилых домов в различных районах города.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь управляемых авиационных бомб. Также поражены 806 беспилотников самолетного типа.