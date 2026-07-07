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07 июля 2026 в 16:42

Украинские силовики нагрянули к производителю БПЛА

Украинские правоохранители провели обыски у производителя дронов Vyriy Industrie

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники Госбюро расследований Украины провели обыски у производителя беспилотников Vyriy Industries и его генерального директора Алексея Бабенко, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Мероприятия инициированы в связи с возможным искусственным завышением стоимости БПЛА, которые поставлялись в 2025 году.

По данным собеседников, цена на дроны могла быть значительно увеличена. Это, возможно, делалось за счет необоснованного включения в калькуляцию себестоимости завышенных производственных, управленческих и иных видов расходов.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти получают выгоду от военного конфликта, закупая боеприпасы у стран Евросоюза по существенно завышенным ценам. По его словам, реальная стоимость снарядов примерно в 12 раз ниже заявленной. Парламентарий сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Еврокомиссия выделила Украине €3,9 млрд (345 млрд рублей) вместо обещанных €5,9 млрд (523 млрд рублей) на закупку беспилотников, поскольку ЕС не располагает всей необходимой суммой. По его мнению, финансовая поддержка Киева продолжится, однако будет предоставляться небольшими траншами под строгим контролем Брюсселя.

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