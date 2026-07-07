Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 19:00

Политолог объяснил, какую выгоду США получили от конфликта с Ираном

Политолог Минченко: Трамп поставил под вопрос экономическое развитие ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная операция США против Ирана открыла для Вашингтона ряд стратегических выгод, выразил мнение в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, речь идет об экономических и технологических преимуществах, в том числе о «торможении» экономического развития Европы.

Проблематизация нефтяных маршрутов ставит под вопрос экономическое развитие Евросоюза. Создается впечатление, что Дональд Трамп намерен серьезно «подсадить» Европу. Это снижает инвестпривлекательность арабских монархий и может сделать более привлекательным внутренний рынок США, — пояснил эксперт.

Кроме того, добавил Минченко, американские войска смогли отработать на Ближнем Востоке некоторые военные технологии, в том числе на базе ИИ. Однако эти выгоды неочевидны, их непросто будет «продать» американскому обывателю, полагает он.

Ранее Трамп одновременно заявил о заинтересованности в мирном соглашении с Ираном и пригрозил уничтожить инфраструктуру республики. По его словам, если стороны не придут к консенсусу, работа американских войск «будет завершена» — причем сделать это будет «несложно».

США
Европа
Иран
Дональд Трамп
Кристина Воронина
К. Воронина
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области
В Дагестане после мощных ливней размыло 16 дорог
После мощной детонации разрушен завод «Визар» под Киевом
Российские туристы смогут платить картами «Мир» на Бали через QR-коды
Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.