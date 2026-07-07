Политолог объяснил, какую выгоду США получили от конфликта с Ираном Политолог Минченко: Трамп поставил под вопрос экономическое развитие ЕС

Военная операция США против Ирана открыла для Вашингтона ряд стратегических выгод, выразил мнение в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, речь идет об экономических и технологических преимуществах, в том числе о «торможении» экономического развития Европы.

Проблематизация нефтяных маршрутов ставит под вопрос экономическое развитие Евросоюза. Создается впечатление, что Дональд Трамп намерен серьезно «подсадить» Европу. Это снижает инвестпривлекательность арабских монархий и может сделать более привлекательным внутренний рынок США, — пояснил эксперт.

Кроме того, добавил Минченко, американские войска смогли отработать на Ближнем Востоке некоторые военные технологии, в том числе на базе ИИ. Однако эти выгоды неочевидны, их непросто будет «продать» американскому обывателю, полагает он.

Ранее Трамп одновременно заявил о заинтересованности в мирном соглашении с Ираном и пригрозил уничтожить инфраструктуру республики. По его словам, если стороны не придут к консенсусу, работа американских войск «будет завершена» — причем сделать это будет «несложно».