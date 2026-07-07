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07 июля 2026 в 19:45

Политтехнолог объяснил популярность Залужного среди украинцев

Политтехнолог Павлив: Залужному искусственно создали образ железного генерала

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Популярность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на Украине объясняется его искусственно созданным образом «железного генерала», такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, украинская власть активно гиперболизировала «успехи» армии на фронте в 2022–2023 годах, фактически вылепив из Залужного «выдающегося полководца».

При этом, когда его отправили в отставку, нагрузить образ негативным шлейфом не получилось. Ему дали уважаемую должность посла в Лондоне и формально серьезно его не «мочат», — заметил эксперт.

Он добавил, что у бывшего главкома, по сути, нет антирейтинга. Зато сохраняется «накачанный» рейтинг за счет того, что он держится в стороне от внутриукраинских разборок.

Ему трудно что-то пришить, кроме того проскальзывающих историй о любовных интрижках. Но кого этим смутишь среди украинских обывателей? — задался вопросом Павлив.

Ранее стало известно, что Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своих планах принять участие в следующих выборах главы государства. При этом Зеленский якобы отметил, что «появилось окно возможностей для организации волеизъявления».

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