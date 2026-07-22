«Очень тяжело»: Залужный предупредил Драпатого об испытаниях на новом посту Залужный: Драпатому будет гораздо тяжелее, чем он себе представляет

Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому придется нелегко на новом посту, заявил в Telegram-канале экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, Драпатому будет гораздо тяжелее, чем он себе представляет.

Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет, — написал Залужный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решил назначить Драпатого новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского, отставки которого требовали многие украинские политики и участники митингов. Вместе с Сырским в отставку отправлен и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

До этого сообщалось, что увольнение Сырского с поста главнокомандующего ВСУ было вынужденным шагом со стороны Зеленского. Появилась информация, что украинский лидер не планировал менять военное руководство и пошел на это исключительно под внешним давлением. На Украине допустили, что Зеленский рискует потерять контроль над армией и ситуацией в стране.