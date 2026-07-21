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21 июля 2026 в 12:25

В Европе раскрыли судьбу Залужного после кадровых перестановок на Украине

Euobserver: Залужный сохранит пост посла Украины в Великобритании

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, вероятно, сохранит свою должность, сообщает издание Euobserver со ссылкой на украинские источники. По их данным, на данный момент другой пост для него не рассматривается, и неизвестно, коснутся ли его нынешние перестановки в правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил провести очередную смену правительства. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав кабмина. Нового министра обороны пока не назначили.

Позднее украинские журналисты со ссылкой на офис Зеленского и Министерства обороны Украины сообщили, что Александр Сырский покинул пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Уволенный с поста министра обороны Украины Михаил Федоров публично обвинил Сырского в саботаже и призвал отправить его в отставку. В связи с этим на Украине прошли массовые протесты, которые некоторые называли новым Майданом.

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Украина
Валерий Залужный
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