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21 июля 2026 в 13:39

Мужчина остался без трусов после налета бобра

Житель Польши поймал бобра на краже трусов с бельевой веревки

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Житель Польши обнаружил, что бобр воровал его нижнее белье с бельевой веревки, пишет издание Fakt. Мужчина долго не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное на месте преступления.

Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, засунув их в зубы. Я застыл на месте, но он обернулся, зашипел на меня и исчез в воде, словно какой-то болотный демон, — рассказал поляк.

Мужчина предположил, что белье понадобилось бобру для строительства хатки, и с юмором заметил, что животное вело себя как «разъяренная свинья» и будто прошло спецподготовку. Пользователи Сети посоветовали пострадавшему «подружиться с бобром и жить в гармонии».

Ранее медведь неожиданно появился в торговом центре на территории объединенной военной базы «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске и, полакомившись персиком, самостоятельно покинул здание. Инцидент произошел в утреннее время, когда в ТЦ уже находились сотрудники и посетители.

Европа
Польша
бобры
трусы
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