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07 июля 2026 в 20:02

Песков назвал отличие Трампа от европейских политиков

Песков: Москва приветствует готовность Трампа к диалогу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Москва может не разделять все позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, однако приветствует его готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Представитель Кремля отметил, что американский лидер отличается от европейских политиков тем, что предпочитает решать проблемы посредством переговоров. По словам пресс-секретаря президента, такой подход совпадает с позицией российской стороны.

Мы вовсе не обязаны во всем соглашаться друг с другом. Пусть мы будем расходиться во мнениях по всем вопросам — главное, чтобы мы продолжали разговаривать. И такой подход мы, безусловно, можем только приветствовать, — уточнил он.

Ранее Песков заявил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся на «нулевом уровне». В интервью швейцарскому изданию представитель Кремля отметил, что между Россией и Соединенными Штатами фактически отсутствует конструктивный диалог по ключевым вопросам международной повестки.

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