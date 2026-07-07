Песков рассказал о состоянии отношений России и США Песков заявил о «нулевом уровне» отношений Москвы и Вашингтона

Двусторонние отношения России и США находятся на «нулевом уровне», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Представитель Кремля рассказал о фактическом отсутствии конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном по основным вопросам международной повестки.

Наши двусторонние отношения не очень хороши, потому что они застряли на нулевом уровне, — уточнил он.

Ранее Песков заявил, что европейским налогоплательщикам «промывают мозги» для того, чтобы оправдать увеличение военных расходов. В интервью швейцарской прессе он отметил, что рост оборонных бюджетов требует дополнительного обоснования для жителей стран Европейского союза.

Также Песков рассказал, что Россия и Украина в 2022 году были близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, стороны подготовили и согласовали текст документа, который был парафирован и постранично одобрен участниками переговорного процесса.