В Кремле объяснили пристальное внимание Европы к России Песков: Россия слишком велика, чтобы оставаться незаметной для Европы

Россия слишком велика, чтобы Европа могла игнорировать ее или закрывать на нее глаза, заявил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что европейцы уделяют Москве чрезмерное внимание.

Россия слишком велика, чтобы быть невидимой для Европы. И Европа предпочитает уделять России слишком пристальное внимание, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Москва не может быть инициатором третьей мировой войны в силу своего размера и степени ответственности. Он обратил внимание, что в Вашингтоне отдают себе отчет в возможных последствиях конфликта такого масштаба.

Кроме того, Песков дал европейским государствам четыре рекомендации. Он отметил, что ЕС стоит не рассматривать Россию в качестве источника опасности, принимать во внимание ее тревоги, не игнорировать Москву и как можно быстрее восстановить переговорный процесс.

Также пресс-секретарь отметил, что европейские государства больше не рассчитывают на оборонные гарантии со стороны Соединенных Штатов, в связи с чем Евросоюз перестраивается в военно-экономическую структуру. Усиление военного компонента в Европе вынудит Москву предпринять дополнительные шаги для укрепления собственной обороноспособности, сказал он.