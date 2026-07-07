Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 20:00

В Кремле объяснили пристальное внимание Европы к России

Песков: Россия слишком велика, чтобы оставаться незаметной для Европы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия слишком велика, чтобы Европа могла игнорировать ее или закрывать на нее глаза, заявил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что европейцы уделяют Москве чрезмерное внимание.

Россия слишком велика, чтобы быть невидимой для Европы. И Европа предпочитает уделять России слишком пристальное внимание, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Москва не может быть инициатором третьей мировой войны в силу своего размера и степени ответственности. Он обратил внимание, что в Вашингтоне отдают себе отчет в возможных последствиях конфликта такого масштаба.

Кроме того, Песков дал европейским государствам четыре рекомендации. Он отметил, что ЕС стоит не рассматривать Россию в качестве источника опасности, принимать во внимание ее тревоги, не игнорировать Москву и как можно быстрее восстановить переговорный процесс.

Также пресс-секретарь отметил, что европейские государства больше не рассчитывают на оборонные гарантии со стороны Соединенных Штатов, в связи с чем Евросоюз перестраивается в военно-экономическую структуру. Усиление военного компонента в Европе вынудит Москву предпринять дополнительные шаги для укрепления собственной обороноспособности, сказал он.

Власть
Россия
Европа
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод назвала главного врага томатов и картофеля
Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области
В Дагестане после мощных ливней размыло 16 дорог
После мощной детонации разрушен завод по ремонту ракетных систем ВСУ
Российские туристы смогут платить картами «Мир» на Бали через QR-коды
Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.