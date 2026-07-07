В Кремле прокомментировали «тайные контакты» с Мерцем и Макроном

В Кремле прокомментировали «тайные контакты» с Мерцем и Макроном Песков: никаких секретных контактов Кремля с Мерцем и Макроном не было

Никаких неформальных контактов Кремля с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном «за сценой» не было, заявил в интервью швейцарскому журналу Weltwoche пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также опроверг проведение встреч с другими европейскими лидерами в кулуарах.

Нет, — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что прежняя модель международных отношений, характерная для 2010 года, уже никогда не восстановится. Он подчеркнул, что мир претерпел фундаментальные изменения и возврат к прошлому невозможен.

Кроме того, он отметил, что величина России не дает Европе возможности пренебрегать ею или делать вид, будто ее нет. По словам представителя Кремля, европейские государства даже чрезмерно сосредоточены на Москве.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Россия в силу своих размеров и высокой ответственности не может стать инициатором масштабного военного конфликта. По его словам, в Вашингтоне отдают отчет о всех опасностях, которые несет подобное столкновение.