Германия заплатит Израилю за исследование холокоста МИД Израиля: ФРГ будет платить Израилю €5 млн в год для исследования холокоста

Германия будет ежегодно выплачивать мемориальному комплексу «Яд Вашем» по €5 млн (434,5 млн рублей) для исследования и документирования холокоста, сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля. Такое решение приняли главы дипломатических ведомств Йоханн Вадефуль и Гидеон Саар во время девятой встречи в 2026 году.

Уточняется, что деньги пойдут на изучение истории и документирование событий, связанных с геноцидом евреев во времена Второй мировой войны. Специалисты также займутся образовательной и мемориальной деятельностью.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому не забывать трагедию холокоста. Такое заявление глава государства сделал во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Путин обратил внимание, что Зеленский чествует нацистских преступников.

До этого посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов возмутился, что на ежегодном памятном мероприятии в музее холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной армии. Он напомнил, что советские войска участвовали в освобождении Освенцима.