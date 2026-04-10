10 апреля 2026 в 20:26

Посол России раскритиковал музей холокоста в Аргентине из-за Красной армии

В Буэнос-Айресе не упомянули роль Красной армии в освобождении Освенцима

Дмитрий Феоктистов Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press
На ежегодном памятном мероприятии в музее холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной армии в освобождении Освенцима, сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для газеты Perfil. Он подчеркнул, что Россия не допустит стирания из истории доблести советского солдата.

Сожалеем, что в текущем году о роли Красной армии не было сказано ни слова. Исходим из того, что такая досадная оплошность впредь не повторится, — отметил Феоктистов.

Феоктистов отметил, что во многих западных странах сегодня намеренно игнорируют подвиг тех, кто ценой своей жизни остановил гитлеровскую «машину смерти». По его мнению, исключение представителей России из традиционных мемориальных встреч в Европе свидетельствует о создании подобия идеологического «концлагеря».

Посол добавил, что Россия продолжит решительно бороться против героизации нацизма и попыток стереть из истории доблесть советских солдат. Феоктистов напомнил, что Москва ежегодно вносит в Генассамблею ООН соответствующую резолюцию, направленную на сохранение исторической правды.

Ранее глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович пожаловался, что в Оргеевском районе Молдавии территорию мемориала советским воинам-освободителям переоборудовали под кофейню. Постамент с именами павших героев используется в качестве сидений для посетителей.

