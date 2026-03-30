«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней

В Оргеевском районе Молдавии территорию мемориала советским воинам-освободителям переоборудовали под кофейню, сообщил глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, постамент с именами павших героев используется в качестве сидений для посетителей, а в памятник вмонтировали искусственное освещение.

В селе Пересечино Оргеевского района в нарушение действующего законодательства прямо на мемориале установили будку-кофейню. Под задние точки посетителей приспособили постамент с именами павших героев. Прямо в бетонную стелу, безжалостно пробурив отверстие в памятнике, вмонтировали искусственное освещение, — написал он.

Ранее власти города Машево на севере Польши снесли памятник советским воинам-освободителям. Монумент был установлен в 1947 году и в этом веке признан Институтом национальной памяти «пропагандистским объектом».

До этого сообщалось, что советским памятникам в Молдавии грозит массовый снос после утверждения Министерством культуры республики инструкции о демонтаже монументов. Как заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, первыми под удар могут попасть памятники революционеру Владимиру Ленину.