Советским памятникам в Молдавии грозит массовый снос после утверждения Министерством культуры республики инструкции о демонтаже монументов, заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, первыми под удар могут попасть памятники революционеру Владимиру Ленину.

Можно предположить, откуда возьмет свой старт эта вакханалия. Но с еще большей долей вероятности можно предсказать, во что выльется снос памятников Ленину в последующем, — написал он.

По словам Петровича, во всех районах страны сохранилось значительное количество советских памятников, что создает предпосылки для масштабной кампании по их демонтажу.

Ранее глава комитета заявил, что власти Молдавии на государственном уровне проводят политику героизации нацизма. По его словам, годовщина освобождения республики от фашистов официально не отмечается, напротив — 24 августа называют днем реоккупации.

Тем временем премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».