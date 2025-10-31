В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств, сообщает Sputnik Молдова. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

Одна из целей <....> — это сделать пересмотр всех соглашений, которые были подписаны Республикой Молдова, и посмотреть, что с СНГ они уже не особо применимы, — заявил он.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022 году руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений. В настоящее время правительство продолжает пересмотр международных договоров, подписанных страной, включая соглашения в рамках содружества.

Ранее проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович заявил, что парламентские выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России. По его словам, действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне. Он добавил, что выборы в Молдавии стали одними из самых грязных за последнее время.