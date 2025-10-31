Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 21:55

В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации

Премьер-министр Молдавии Мунтяну допустил прекращение соглашений с СНГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств, сообщает Sputnik Молдова. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

Одна из целей <....> — это сделать пересмотр всех соглашений, которые были подписаны Республикой Молдова, и посмотреть, что с СНГ они уже не особо применимы, — заявил он.

Молдавия является членом СНГ с 1994 года. В 2022 году руководство республики начало постепенную денонсацию соглашений. В настоящее время правительство продолжает пересмотр международных договоров, подписанных страной, включая соглашения в рамках содружества.

Ранее проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович заявил, что парламентские выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России. По его словам, действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне. Он добавил, что выборы в Молдавии стали одними из самых грязных за последнее время.

СНГ
Молдавия
соглашения
республики
правительства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран
Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве
Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам
Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м
В Telegram появилась новая возможность для российских пользователей
Пассажирка скончалась при падении на станции в петербургском метро
В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации
«Сам жду»: Лепс о свадьбе с Авророй Кибой
Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против нефти России
Беспилотник «Посейдон» назвали символом российской мощи и превосходства
Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом
Лепс озвучил райдер на фоне скандальных слухов о четырех литрах алкоголя
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.