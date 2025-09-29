Запад уличили в попытке руками Санду создать второй фронт против России Карпович обвинил Запад в желании открыть в Молдавии второй фронт против России

Выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России, заявил проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович в комментарии ТАСС. По его словам, действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне.

Президент Молдавии Майя Санду задействовала набор грязных избирательных технологий. Это касается досрочных парламентских выборов, количества зарубежных избирательных участков в Европе и в России, — отметил Карпович.

Проректор добавил, что выборы в Молдавии стали одними из самых грязных за последнее время. Он подчеркнул, что их можно сравнить с избирательной кампанией в Румынии, когда одного из кандидатов сняли с гонки.

Победа правящего блока Майи Санду сама по себе создает опасность того, что Кишинев будет втянут в войну против Приднестровья и России. Все делается для того, чтобы второй анти-Россией стала Молдавия, — объяснил Карпович.

Лидер отстраненного от выборов оппозиционного блока «Победа» Илан Шор между тем заявил, что на парламентских выборах в Молдавии произошли массовые фальсификации и вбросы. По его словам, власти также организовали сотни арестов активистов оппозиции в ходе кампании.