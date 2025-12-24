Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:03

Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева

Песков: телефонный разговор Путина и Алиева был очень теплым и нужным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева был очень теплым и нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, главы государств обсудили двусторонние отношения в среду, 24 декабря.

Состоялся телефонный разговор президентов Путина и Алиева. Был очень-очень теплый и нужный разговор, — сказал он.

Также во время телефонного разговора Путин лично поздравил Алиева с днем рождения. Он указал на высокий уровень двустороннего взаимодействия с Азербайджаном и добавил, что отношения стран строятся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Баку.

Ранее Песков заявил, что отношения между Москвой и Баку продолжают развиваться. Он уточнил, что Азербайджан активно участвует во всех форматах в рамках СНГ. Так он прокомментировал отсутствие азербайджанского лидера на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
политика
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России озвучили эффективный способ парализовать Украину и разгромить ВСУ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.