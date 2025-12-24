Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева Песков: телефонный разговор Путина и Алиева был очень теплым и нужным

Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева был очень теплым и нужным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, главы государств обсудили двусторонние отношения в среду, 24 декабря.

Состоялся телефонный разговор президентов Путина и Алиева. Был очень-очень теплый и нужный разговор, — сказал он.

Также во время телефонного разговора Путин лично поздравил Алиева с днем рождения. Он указал на высокий уровень двустороннего взаимодействия с Азербайджаном и добавил, что отношения стран строятся на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Баку.

Ранее Песков заявил, что отношения между Москвой и Баку продолжают развиваться. Он уточнил, что Азербайджан активно участвует во всех форматах в рамках СНГ. Так он прокомментировал отсутствие азербайджанского лидера на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.