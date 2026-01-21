Алиев сообщил о запросе Армении на транзит грузов через Азербайджан в РФ

Баку получил от Еревана запрос на транзитную перевозку грузов в Россию, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сделал это заявление на панельном заседании «Определение экономической идентичности Евразии» в рамках Давосского форума, отметив, что страна уже сняла все барьеры для движения товаров, передает Report.az.

Азербайджан снял все ограничения на перевозку грузов в Армению из Казахстана, из России, и теперь мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию. Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли коридоры, — сказал Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил, что Баку и Ереван вместе приняли решение остановить военные действия и перейти к миру. Алиев также отметил, что дальнейшее продолжение конфликта стало бы причиной дополнительных страданий.

Кроме того, он сообщил о переходе отношений с Ереваном в фазу сотрудничества. Глава государства сообщил о снятии всех барьеров для грузового транзита в республику и начале поставок туда стратегически важных товаров, включая нефтепродукты, в которых, как он отметил, Армения испытывает существенную потребность.