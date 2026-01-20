Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:28

Алиев сделал важное заявление об отношениях Азербайджана и Армении

Алиев: отношения Азербайджана и Армении переходят к сотрудничеству

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Отношения Баку и Еревана переходят к сотрудничеству, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Euronews. Глава государства сообщил об отмене всех ограничений на грузоперевозки в Армению и начале поставок критически важных товаров, в том числе нефтепродуктов, от которых, по его словам, республика в значительной степени зависит.

Сегодня отношения между Арменией и Азербайджаном уже перерастают в сотрудничество. <…> И это взаимовыгодная ситуация, — отметил Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван готов обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью в рамках согласованных ранее договоренностей. Он отметил, что его страна должна перейти к мирной атмосфере и логике мышления.

Пашинян также заявил, что Ереван и Баку обмениваются и изучают списки товаров для потенциальной торговли. По его словам, через некоторое время станет ясно, что рынок открыт для всех. Кроме того, премьер сообщил об анализе рынка и выборе контрагентов в вопросе о закупках азербайджанских нефтепродуктов.

