Массированная атака на Краснодарский край: есть жертвы, что известно

Массированная атака на Краснодарский край: есть жертвы, что известно

Украинская армия второй день подряд массированно атакует Краснодарский край. Что известно о последствиях ударов, сколько погибших и раненых?

Что известно об атаке ВСУ на Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что вторые сутки подряд ВСУ атакуют гражданские и инфраструктурные объекты на территории региона.

«Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые», — говорится в посте.

По его словам, предварительно погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится, доставим в краевые медучреждения», — добавил губернатор.

Сейчас, как отмечает глава региона, на территории терминалов — пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для ликвидации последствий задействовано 97 человек, среди которых сотрудники МЧС России, и 29 единиц спецтехники.

При этом в оперштабе Краснодарского края заявили, что количество погибших в результате атаки на портовые терминалы увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми.

«Это уточненные данные последствий удара киевского режима по Темрюкскому району. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили в оперштабе.

Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как ВСУ атаковали Краснодарский край накануне

Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на среду регион и соседняя с ним республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны ВСУ.

По его данным, самая серьезная ситуация складывалась в Северском районе.

«Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-подъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — говорится в посте губернатора в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Кондратьева, два частных дома повреждено в Приморско-Ахтарске.

«Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба», — отметил губернатор.

В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили все беспилотные летательные аппараты ВСУ в небе над Сочи и прибрежной акваторией.

Он подчеркнул, что в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений и пожаров на объектах инфраструктуры не зафиксировано.

Читайте также:

Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ

Мощь «Искандера» и бегство киевских чинуш: новости СВО на вечер 21 января

Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января