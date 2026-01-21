Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости

Украинские беспилотники в ночь на 21 января совершили массированную атаку на Краснодарский край и Республику Адыгею. Какие последние новости о налете БПЛА известны на данный момент, в каком состоянии пострадавшие?

Как ВСУ атаковали Адыгею

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале сообщил, что в Тахтамукайском районе региона зафиксирован прилет БПЛА.

«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв», — написал он.

Глава региона добавил, что каждому, кто нуждается в помощи, она будет оказана. Также будет организован пункт временного размещения для граждан.

Спустя некоторое время Кумпилов заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали восемь человек, среди которых один ребенок. Семь человек были доставлены в медицинские учреждения, их жизни находятся вне угрозы.

«Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба», — указал глава региона.

Погибших не зафиксировано. Для координации действий экстренных служб на место выехали председатель правительства Адыгеи Анзаур Керашев и профильные министры.

Telegram-канал Mash также писал, что в жилой дом влетел украинский БПЛА. По словам одного из жильцов, в его квартире «все окна повылетали со стеклом».

«Местные говорят, что повреждены около 10 машин во дворе, пять автомобилей горят. Разрушены шесть балконов жилого дома, повреждены минимум 12 квартир. Людей эвакуируют из здания», — пишет канал, публикуя кадры с места происшествия.

Позднее Mash заявил, что не менее 25 квартир повреждены после атаки украинского дрона.

Что известно о налете БПЛА на Краснодарский край

Оперативный штаб региона сообщил, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае зафиксировано сильное возгорание. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточняется в сообщении.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ночь на среду Краснодарский край и соседняя с ним республика Адыгея подверглись массированной атаке со стороны ВСУ.

По его данным, самая серьезная ситуация сейчас складывается в Северском районе.

«Там в поселке Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть. В настоящий момент жильцов 4-подъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», — говорится в посте губернатора в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Кондратьева, также два частных дома повреждено в Приморско-Ахтарске.

«Администрация района поможет в восстановлении имущества. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба», — отметил губернатор.

В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили все беспилотные летательные аппараты ВСУ в небе над Сочи и прибрежной акваторией.

Он подчеркнул, что в результате отражения атаки никто не пострадал, разрушений и пожаров на объектах инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых целей упали в Центральном районе Сочи. Информация об этом поступила от жителей многоквартирного дома по единому номеру 112. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб для осмотра территории.

«На улице Транспортной обнаружено падение мелких обломков. Информация поступила от жителей многоквартирного дома по телефону 112», — уточнил градоначальник.

