Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно

Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали аул Новая Адыгея в Республике Адыгея. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и погибшие?

Что известно об атаке ВСУ на Новую Адыгею

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале сообщил, что в Тахтамукайском районе региона зафиксирован прилет БПЛА.

«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв», — написал он.

Глава региона добавил, что каждому, кто нуждается в помощи, она будет оказана. Также будет организован пункт временного пребывания для граждан.

Telegram-канал Mash пишет, что в жилой дом влетел украинский БПЛА.

«Предварительно, есть пострадавшие», — отмечает канал.

Mash со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что фрагменты беспилотника упали во дворе, повредив не менее шести этажей и разбив окна. В результате ЧП в здании вспыхнул пожар.

По словам одного из жильцов, в его квартире «все окна повылетали со стеклом».

«Местные говорят, что повреждены около десяти машин во дворе, пять автомобилей горят. Разрушены шесть балконов жилого дома, повреждены минимум 12 квартир. Людей эвакуируют из здания», — пишет канал, публикуя кадры с места происшествия.

Позднее Mash заявил, что не менее 25 квартир повреждены после атаки украинского дрона.

«Всех жильцов эвакуировали из здания. Решается вопрос о месте их временного размещения в ближайшей школе», — пишут авторы.

При этом официальной информации о пострадавших не поступало. Минобороны РФ информацию об атаке на Новую Адыгею пока не комментировало.

Какие еще регионы попытались атаковать ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Больше всего дронов ликвидировали над акваторией Азовского моря — 29, по семь БПЛА — над Краснодарским краем и Черным морем, шесть — над Крымом, два — над территорией Ростовской области и еще по одному над Белгородчиной и Курщиной.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января

Точный удар по тылам ВСУ в районе Купянска: успехи ВС РФ к утру 20 января

Мобилизация и пенсионная реформа: что ждет россиян в 2026 году