Российские войска при помощи разведывательного беспилотного комплекса «Шторм» сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на Сумском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 января?

Сорвали планы ВСУ на глубокоэшелонированную линию обороны

В ходе боевой работы было уничтожено более 10 тяжелых экскаваторов ВСУ и другой строительной техники, сообщил ТАСС оператор БПЛА с позывным Шкипер.

«Противник решил возвести глубокоэшелонированную линию обороны и нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что летающее крыло «Шторм» может выполнять задачи на значительном расстоянии, до 60 километров.

«Ищем цели, корректируем цели. У изделия „Шторм“ очень хорошие аэродинамические качества, хороший тяговитый мотор. Аппарат хорошо справляется с погодными условиями. В мануале написано, что работа разрешается при ветре до 15 м/с, но мы работали до 20 м/с», — рассказал он.

Уничтожили группу ВСУ в Херсонской области

В ходе выполнения боевых задач десантники ивановской дивизии ВДВ, действующие в составе группировки войск «Днепр», успешно нейтрализовали подразделение ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, проинформировало Министерство обороны РФ.

«Прошедшей ночью воздушной разведкой была выявлена попытка противника произвести ротацию. Командование приняло решение открыть огонь и нанести поражение по боевикам ВСУ. После получения координат был произведен пристрелочный выстрел. А затем было совершено еще два, в результате которых цель была поражена», — рассказал командир орудия с позывным Мультик.

Как отметили в военном ведомстве, координаты временной дислокации противника были переданы расчету буксируемой 122-мм гаубицы Д-30 для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников навел орудие и точными выстрелами уничтожил пункт временной дислокации противника с личным составом и автомобилем, сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения.

Поразили польскую САУ Krab ВСУ

Барражирующий боеприпас «Ланцет», принадлежащий группировке войск «Север», ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины, которая находилась в Сумской области. Эту информацию ТАСС предоставил старший оператор БПЛА 34-й бригады «Север» с позывным Сокол.

«При ведении воздушной военной разведки обнаружили артиллерийскую установку Krab. Передали информацию расчету барражирующего боеприпаса „Ланцет“, установка Krab была уничтожена», — отметил собеседник.

Сокол добавил, что установка была уничтожена в Сумской области.

Лишили ВСУ 14 пунктов дислокации

За сутки в результате действий Южной группировки войск украинская армия утратила 14 пунктов временной дислокации, а также 32 блиндажа, где находились военные, и два терминала связи Starlink, сообщил Вадим Астафьев, возглавляющий пресс-центр группировки.

«Войсками беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, два терминала связи Starlink. Поражено 14 пунктов временной дислокации, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сбито семь беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Ликвидировали ангар с боекомплектом ВСУ

В Сумской области российские военные из группировки «Север» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, используя авиабомбу ФАБ-500, заявил в разговоре с ТАСС старший оператор беспилотных летательных аппаратов 34-й бригады под позывным Сокол.

«Выявили в Сумской области склад с боекомплектом, передали координаты нашим ВКС и уничтожили склад с боеприпасами», — сообщил он.

