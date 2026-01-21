Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 06:30

Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российские войска при помощи разведывательного беспилотного комплекса «Шторм» сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на Сумском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 января?

Сорвали планы ВСУ на глубокоэшелонированную линию обороны

В ходе боевой работы было уничтожено более 10 тяжелых экскаваторов ВСУ и другой строительной техники, сообщил ТАСС оператор БПЛА с позывным Шкипер.

«Противник решил возвести глубокоэшелонированную линию обороны и нагнал туда очень много строительной техники. При этом считал, что он в безопасности, потому что расстояние от линии фронта было более 50 км. Мы нашли его и хорошо поработали — сожгли много единиц техники, только тяжелых экскаваторов было более 10, ну и по мелочи — манипуляторы, вспомогательная техника», — рассказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что летающее крыло «Шторм» может выполнять задачи на значительном расстоянии, до 60 километров.

«Ищем цели, корректируем цели. У изделия „Шторм“ очень хорошие аэродинамические качества, хороший тяговитый мотор. Аппарат хорошо справляется с погодными условиями. В мануале написано, что работа разрешается при ветре до 15 м/с, но мы работали до 20 м/с», — рассказал он.

Уничтожили группу ВСУ в Херсонской области

В ходе выполнения боевых задач десантники ивановской дивизии ВДВ, действующие в составе группировки войск «Днепр», успешно нейтрализовали подразделение ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, проинформировало Министерство обороны РФ.

«Прошедшей ночью воздушной разведкой была выявлена попытка противника произвести ротацию. Командование приняло решение открыть огонь и нанести поражение по боевикам ВСУ. После получения координат был произведен пристрелочный выстрел. А затем было совершено еще два, в результате которых цель была поражена», — рассказал командир орудия с позывным Мультик.

Как отметили в военном ведомстве, координаты временной дислокации противника были переданы расчету буксируемой 122-мм гаубицы Д-30 для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников навел орудие и точными выстрелами уничтожил пункт временной дислокации противника с личным составом и автомобилем, сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения.

Поразили польскую САУ Krab ВСУ

Барражирующий боеприпас «Ланцет», принадлежащий группировке войск «Север», ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины, которая находилась в Сумской области. Эту информацию ТАСС предоставил старший оператор БПЛА 34-й бригады «Север» с позывным Сокол.

«При ведении воздушной военной разведки обнаружили артиллерийскую установку Krab. Передали информацию расчету барражирующего боеприпаса „Ланцет“, установка Krab была уничтожена», — отметил собеседник.

Сокол добавил, что установка была уничтожена в Сумской области.

Лишили ВСУ 14 пунктов дислокации

За сутки в результате действий Южной группировки войск украинская армия утратила 14 пунктов временной дислокации, а также 32 блиндажа, где находились военные, и два терминала связи Starlink, сообщил Вадим Астафьев, возглавляющий пресс-центр группировки.

«Войсками беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи, пять наземных робототехнических комплексов, два терминала связи Starlink. Поражено 14 пунктов временной дислокации, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ, сбито семь беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Ликвидировали ангар с боекомплектом ВСУ

В Сумской области российские военные из группировки «Север» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, используя авиабомбу ФАБ-500, заявил в разговоре с ТАСС старший оператор беспилотных летательных аппаратов 34-й бригады под позывным Сокол.

«Выявили в Сумской области склад с боекомплектом, передали координаты нашим ВКС и уничтожили склад с боеприпасами», — сообщил он.

Читайте также:

Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января

Мобилизация и пенсионная реформа: что ждет россиян в 2026 году

Минобороны РФ
Россия
Украина
СВО
ВСУ
ВС РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.