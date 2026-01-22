Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 00:05

Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае

Число жертв при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района на Кубани увеличилось до трех человек, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». Также стало известно, что от последствий нападения пострадали восемь человек.

Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести,говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев передавал, что вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов горели четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

До этого стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ. Как информировала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они были самолетного типа. Масштабной атаке противника подверглись четыре южных региона страны. Больше всего украинских дронов было сбито над акваторией Азовского моря.

жертвы
Краснодарский край
порт
ВСУ
