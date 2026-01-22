Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае Число жертв при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани выросло до трех

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района на Кубани увеличилось до трех человек, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». Также стало известно, что от последствий нападения пострадали восемь человек.

Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев передавал, что вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов горели четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий были привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

До этого стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ. Как информировала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они были самолетного типа. Масштабной атаке противника подверглись четыре южных региона страны. Больше всего украинских дронов было сбито над акваторией Азовского моря.