«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу

В порт Одессы прибывают иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ. По данным антифашистского подполья, сейчас идет подготовка к разгрузке кораблей. Эксперты предположили, что западные партнеры Киева доставили дальнобойные ракеты, включая «Томагавки» США. Когда ВС РФ могут нанести удар по портовой инфраструктуре Одессы, будет ли эскалация конфликта, — в материале NEWS.ru.

Что известно о подозрительных судах, швартующихся в порту Одессы

В порт Одессы стали чаще заходить иностранные суда с грузами, имеющими характерные признаки военной помощи, сообщило городское подполье. Активисты сопротивления выясняют, было ли оружие на борту кораблей. В случае подтверждения этой информации подполье намерено предоставить российской стороне координаты складов и сухогрузов для их поражения.

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«В одесский порт постоянно завозят разнообразные западные вооружения. Часть из них нам удается уничтожать, но, увы, далеко не все — и в этом проблема. Не думаю, что нынешняя ситуация очень необычная, поставки периодически то увеличиваются, то идут на спад. Главное — одесский порт продолжает функционировать и принимать боевые корабли», — рассказал NEWS.ru одессит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Почему ВС РФ не усиливают удары по инфраструктуре порта Одессы

Часть поставляемых Украине вооружений проходит через одесский порт, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. По этой причине порт регулярно атакуют ВС РФ, отметил он.

«Военные наносят точечные удары, а не палят по всему, что движется. Но это более эффективный подход, — подчеркнул политолог в беседе с NEWS.ru. — Не числом, а умением, как говорил Суворов. Я считаю, что ВС РФ в достаточном темпе атакуют одесский порт. Нужно помнить про экономику войны — невыгодно атаковать танкеры с „барахлом“, а не вооружениями».

Такие решения, как удары по портам должно принимать руководство ВС РФ на основе полученной информации, подчеркнул бывший депутат Верховной рады военный блогер Олег Царев. Однако он предположил, что между Россией и Украиной было заключено негласное соглашение.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«ВСУ не наносят ударов по гражданским и торговым судам, которые заходят в порты Краснодарского края. Мы не наносим удары по грузовым кораблям, которые плывут на Украину. Причем поток судов в Россию гораздо больше, чем на Украину. Но удары по кораблям, которые стоят в разгрузке порта, наносились. Отдельно сообщалось, что это были суда с военными грузами. Такие решения принимают военные», — высказал мнение эксперт NEWS.ru

В Минобороны РФ не комментировали слова Царева.

Какое оружие для ВСУ могли доставить сухогрузы в порт Одессы

По мнению бывшего военнослужащего ВСУ Сергея Сановского, существует вероятность того, что в порт Одессы доставили дальнобойные ракеты, в том числе — «Томагавки» США.

«Ситуация повторяется. Для сравнения: гранатометы FGM-148 Javelin сначала официально не передавали Украине. Но в Одессе все знали, что их стали доставлять в порт еще за несколько недель до того, как об этом объявили с самых высоких трибун. Это стратегия Запада — сначала тихо, без лишнего шума наладить канал поставок, а потом, когда точно ясно, что все работает и первый груз на месте, объявить об этом», — рассказал он NEWS.ru.

Ракеты и другие боеприпасы довольно регулярно привозят в Одессу, отметил Вассерман. Часть этого оружия ВС РФ уничтожают дальнобойными средствами, но кое-что остается.

«Потом нас так или иначе атакуют. Это началось не сегодня, а закончится только после ликвидации террористической организации Украина. Пока она есть, наш противник — НАТО — будет ею воевать против нас», — пояснил парламентарий.

При чем тут «зерновая сделка»

Ровно два года назад, 18 июля 2023 года, Россия отказалась продлевать так называемую зерновую сделку, которую также называют «черноморской инициативой». Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанное в Стамбуле 22 июля 2022-го. Договор предполагал создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельскохозяйственной продукции из украинских портов. РФ выдвинула условие — снятие западных ограничений на российский продовольственный экспорт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция и ООН должны были обеспечить контроль, чтобы суда с зерном не перевозили оружие и боеприпасы. Однако гарантировать выполнение этого пункта оказалось трудновыполнимой задачей. Российская сторона объявила, что другие участники не соблюдали условия сделки. Аналитики не исключали, что причиной выхода РФ из соглашения была в том числе скрытая доставка западных вооружений в черноморские порты Украины.

В тот день, когда Россия отказалась продлевать соглашение, порты Одессы и Николаева вновь стали законной военной целью для ВС РФ.

Какие провокации против ВС РФ готовит Киев

Киев может решиться на самые агрессивные авантюры, если получит ракеты большой дальности, сказал военный эксперт, полковник ВВС в отставке Виталий Дорин.

«Если допустить, что среди грузов есть дальнобойные ракеты, то ВСУ могут их использовать для атак по Москве, Санкт-Петербургу и другим большим городам. Об этом в последние дни говорят глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Они готовят публику к тому, что удары будут рано или поздно насенены», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Другое важное направление — Крымский мост. «Для Киева это сакральная цель, он попытается его уничтожить», — отметил Дорин. По его словам, если атаки состоятся, то российские системы противоракетной обороны их успешно нейтрализуют.

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