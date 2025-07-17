Раскол в Европе: союзники Трампа отказались платить за оружие США для ВСУ

Италия присоединилась к Франции, Чехии и Венгрии — странам, которые ранее отказались закупать американское оружие для ВСУ. По мнению экспертов, в скором времени к неплательщикам могут присоединиться новые члены Евросоюза. Какие государства откажутся помогать Украине за свой счет, развалится ли схема поставок оружия Киеву и может ли эта ситуация привести к расколу в Евросоюзе — в материале NEWS.ru.

Как европейцы объясняют отказ оплачивать поставки оружия США для ВСУ

Италия по примеру Франции, Чехии и традиционно скептически настроенной Венгрии не планирует участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины, сообщила газета La Stampa. Главной причиной отказа стало отсутствие средств, а также то, что переданные ВСУ Римом вооружения соответствуют другим технологическим конфигурациям. В частности, зенитно-ракетные комплексы SAMP/T производятся Италией и Францией.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж больше не хочет передавать Киеву оружие и что его придется заказывать у заводов-производителей. Таким образом он подтвердил, что оставшегося на французских складах оружия с трудом хватает национальной армии, а жертвовать своей обороноспособностью ради Украины в Париже не хотят.

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага не будет присоединяться к закупке странами НАТО американских вооружений для передачи их Украине в рамках соответствующего соглашения. По его словам, Чехия намерена помогать Киеву другими способами.

Почему страны Евросоюза отказались закупать оружие США для Украины

Ужесточение позиции главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к Москве стало итогом многомесячной кампании лидеров Евросоюза. Американский лидер объявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставке оружия производства США Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред Соединенных Штатов при Альянсе.

По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислава Ткаченко, отказ четвертой страны ЕС оплачивать американские оружейные счета свидетельствует о том, что Трамп ни с кем не согласовывал свою инициативу, кроме генсека НАТО Марка Рютте.

Марк Рютте Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

«Очевидно, суверенные государства возмущены тем, что за них решают, как именно они будут расходовать свои бюджетные средства. Поэтому в идеале эта инициатива не нравится никому в Европе, кроме Германии, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. — Берлин в силу своих политических, дипломатических и иных причин готов на этом этапе стать лидером антироссийской волны и, соответственно, выделять средства на реализацию этой программы».

Таким образом, по словам Ткаченко, ФРГ будет платить, а все остальные страны на этом «празднике жизни» останутся лишними.

«Политические сливки снимет Германия, которая утвердится в качестве лидирующей континентальной державы, а другие государства будут бездарно тратить свои деньги. Я ожидаю, что список стран-неплательщиков расширится», — пояснил он.

Какие еще страны откажутся оплачивать оружие США для Киева

Франция отказалась оплачивать американское оружие, потому что это второй в мире экспортер вооружений, сказал политолог Сергей Марков. По его словам, Париж предпочитает тратить деньги на собственное оружие и передавать его украинцам.

«По этой же схеме будут поступать другие. Что касается Италии, у нее не так все „круто“, как во Франции, но все равно она производит довольно много своего оружия. Эта страна также будет тратить деньги на собственное оружие, — сказал он в беседе с NEWS.ru. — То же самое касается Чехии».

Фото: Nicholas Pilch/Global Look Press

Марков напомнил, что во время Великой Отечественной войны каждый второй танк и артиллерийская установка были сделаны в Чехии.

«У них до сих пор сохранилась мощная промышленная база. Какой смысл им покупать американское оружие за свои деньги? Они будут давать все украинскому режиму. У США будет покупать оружие Германия, которая представляет треть европейской экономики. К ней присоединятся, по всей видимости, Норвегия и Дания. Швеция тоже откажется, потому что она будет покупать оружие за свои деньги и передавать его фашистскому террористическому режиму», — добавил эксперт.

Чем грозит Евросоюзу раскол из-за закупок американского оружия для ВСУ

ЕС ждет увлекательная драка по поводу следующего бюджетного семилетнего цикла, в который Еврокомиссия хочет заложить средства на военные цели, сказал Ткаченко. Но, по его словам, с этим мало кто из европейцев согласится.

«Важно, что следует понимать под расколом Европы. Если на уровне двухсторонних отношений, то никогда не было идеальных отношений между отдельными странами, например между Польшей и Германией. Но если иметь в виду под Европой международную межправительственную организацию (ЕС и НАТО), то они уже в кризисе. Действия Трампа его только усугубят», — заключил эксперт.

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