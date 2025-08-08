Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 00:40

Трамп озвучил, от чего будет зависеть возможное введение санкций против РФ

Трамп: США примут решение по санкциям в зависимости от поведения руководства РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Вашингтон будет определять свою политику в отношении Москвы исходя из действий президента России Владимира Путина, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете. Он отметил, что надеется на дипломатический исход событий.

Это будет зависеть от российского лидера. Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него, — подчеркнул Трамп.

Уже 8 августа истекает срок, отведенный администрацией США для достижения договоренностей между Россией и Украиной. После этого могут быть введены 100% торговые пошлины против Москвы.

Американский президент вновь выразил разочарование позицией российского руководства, однако оставил пространство для дипломатических решений. Трамп не стал уточнять, будут ли введены новые санкции в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса.

Ранее американский лидер отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

санкции
Дональд Трамп
Владимир Путин
решения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.