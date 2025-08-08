Трамп озвучил, от чего будет зависеть возможное введение санкций против РФ

Вашингтон будет определять свою политику в отношении Москвы исходя из действий президента России Владимира Путина, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете. Он отметил, что надеется на дипломатический исход событий.

Это будет зависеть от российского лидера. Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него, — подчеркнул Трамп.

Уже 8 августа истекает срок, отведенный администрацией США для достижения договоренностей между Россией и Украиной. После этого могут быть введены 100% торговые пошлины против Москвы.

Американский президент вновь выразил разочарование позицией российского руководства, однако оставил пространство для дипломатических решений. Трамп не стал уточнять, будут ли введены новые санкции в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса.

Ранее американский лидер отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.