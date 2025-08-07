Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 00:56

Трамп оценил перспективы завершения конфликта на Украине

Трамп считает, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.

Есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине, — указал Трамп.

Политик не стал раскрывать конкретных деталей возможного урегулирования, однако подчеркнул важность личных встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Администрация Белого дома ведет активную подготовку к предстоящим переговорам, которые могут состояться в ближайшие дни.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.

В Кремле пока не комментировали информацию о возможном переносе сроков встречи. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но подчеркивал важность подготовки.

Дональд Трамп
переговоры
перспективы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.