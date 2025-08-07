Трамп оценил перспективы завершения конфликта на Украине Трамп считает, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.

Есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине, — указал Трамп.

Политик не стал раскрывать конкретных деталей возможного урегулирования, однако подчеркнул важность личных встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Администрация Белого дома ведет активную подготовку к предстоящим переговорам, которые могут состояться в ближайшие дни.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.

В Кремле пока не комментировали информацию о возможном переносе сроков встречи. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но подчеркивал важность подготовки.