Трамп и Путин могут встретиться на следующей неделе NYT: Трамп рассчитывает уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен провести личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники. Планы были озвучены во время телефонного разговора республиканца с европейскими лидерами в среду.

По данным издания, встреча с Путиным может состояться в ближайшие дни, после чего последуют переговоры с украинским коллегой. Европейские страны участвовать в них не будут. Источники отмечают, что лидеры ЕС, ранее вовлеченные в урегулирование конфликта, отреагировали на заявление Трампа без возражений.

В переговорах примут участие только трое — без участия европейских стран, — подчеркивает NYT.

До этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Путиным, которые длились более трех часов. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества. Трамп назвал встречу продуктивной и выразил надежду на скорое завершение боевых действий. Официального подтверждения предстоящих переговоров от Белого дома пока нет.