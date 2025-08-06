Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 20:12

Трамп прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа

Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа очень продуктивными

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом оказались очень продуктивными, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, на встрече был достигнут большой прогресс.

Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых из наших европейских союзников. <...> [Украинский кризис] должен прекратиться, мы будем работать над этим в последующие дни и недели, — заключил Трамп.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как конструктивные и полезные. По его словам, встреча состоялась утром 6 августа. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Кроме того, Ушаков заявил, что Кремль подробно прокомментирует итоги переговоров после того, как Уиткофф доложит о них Трампу. Он добавил, что полной информацией о содержании беседы пока владеет только российский президент.

Позднее политолог Сергей Марков предположил, что на встрече могло обсуждаться воздушное перемирие в зоне СВО при условии прекращения поставок западного оружия и отказа Киева от насильственной мобилизации. Он также отметил, что прекращение огня в воздухе выгодно Киеву, но не Москве. Значит, по его мнению, такие уступки с российской стороны должны быть компенсированы снятием санкций.

переговоры
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Владимир Путин
