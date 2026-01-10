Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий

Для создания этого супа вам потребуется один крупный кочан цветной капусты, разобранный на соцветия. Пряную основу составят одна небольшая луковица, один зубчик чеснока и кусочек свежего имбиря длиной около двух сантиметров, который нужно мелко натереть. В кастрюле разогрейте одну чайную ложку кокосового масла, обжарьте лук и чеснок. Добавьте соцветия капусты, чайную ложку куркумы и щепотку кайенского перца для сложного теплого акцента. Влейте один литр миндального или обезжиренного кокосового молока вместо бульона — это придаст супу характерную для «золотого молока» основу. Варите 15–20 минут до мягкости капусты. Превратите суп в однородное пюре блендером. Важный секрет: при подаче обязательно добавьте свежемолотый черный перец — пиперин в его составе усиливает усвоение куркумина в несколько раз. Готовый суп украсьте листиками свежей кинзы и легкой цедрой лайма.

