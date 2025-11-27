Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками

День матери
Вам понадобится: 200 г королевских креветок, розовый грейпфрут, авокадо, пучок руколы, красный батат, столовая ложка кунжутных семян, а для маринада — сок юдзу и цедра мандарина. Батат запекают целиком до мягкости, затем очищают и нарезают кубиками. Креветки маринуют в смеси сока юдзу и мандариновой цедры, после чего быстро обжаривают на сухой сковороде. Грейпфрут очищают от пленок, авокадо нарезают дольками. На тарелку выкладывают рукколу, кубики теплого батата, дольки авокадо и сегменты грейпфрута. Сверху распределяют креветки, поливают оставшимся маринадом и посыпают поджаренными кунжутными семенами. Яркий цитрусовый вкус с нотами экзотического юдзу создает ощущение свежести.

