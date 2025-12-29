Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:46

Нарядный салат «Цыпочка» с быстро замаринованными огурцами: изысканный вкус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нарядный салат «Цыпочка» становится хитом на любом празднике благодаря изысканному слою с быстро замаринованными огурцами.

Вкус получается многогранным и изысканным: нежная курица, пикантные маринованные огурчики, сливочный сыр, сочные помидоры и яйца создают идеальную гармонию. Этот рецепт — отличный способ освежить знакомое сочетание продуктов.

Рецепт: сначала замаринуйте огурцы — 2 свежих огурца нарежьте тонкой соломкой, добавьте 1 измельченный зубчик чеснока, немного рубленого укропа, щепотку соли, перемешайте и оставьте на 15–20 минут, пока готовите другие ингредиенты. Для салата также понадобится: 300 г отварного куриного филе, 100 г твердого сыра, 2 помидора, 3 отварных яйца, майонез. Салат собирайте слоями, слегка смазывая майонезом: 1-й — мелко нарезанной куриное филе, 2-й — маринованные огурцы (жидкость можно слегка отжать), 3-й — тертый сыр, 4-й — мелко нарезанные помидоры без жидкости, 5-й — тертые белки. Верхний, завершающий слой — равномерно покройте салат тертыми желтками. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Черный бриллиант»: смело ставьте в центре стола на Новый год рядом с оливье и шубой.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот салат стал легендой нашего семейного праздника. «Красный бархат» с курицей — ярко и сочно
Общество
Этот салат стал легендой нашего семейного праздника. «Красный бархат» с курицей — ярко и сочно
Салат «Французский» с маринованными опятами: нежный и сочный — в копилку к меню на Новый год
Общество
Салат «Французский» с маринованными опятами: нежный и сочный — в копилку к меню на Новый год
Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество
Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Запеканку с фаршем больше не делаю. Готовлю свинину в соусе дофинуаз — нужно мясо, картофель и горсть сыра
Общество
Запеканку с фаршем больше не делаю. Готовлю свинину в соусе дофинуаз — нужно мясо, картофель и горсть сыра
Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше, — без риса, с эффектной подачей
Общество
Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше, — без риса, с эффектной подачей
салаты
рецепты
застолье
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала Запад за поддержку Украины
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Захарова раскрыла истинные последствия атак БПЛА на Россию
«Истинное лицо хунты»: Перминов о попытке атаки на госрезиденцию Путина
Путин сообщил Трампу о пересмотре ряда договоренностей по Украине
Раскрыто число призывников в 2026 году
Путин предупредил Трампа о серьезном ответе на атаку дронов
Два мальчика 2025 года рождения погибли в ДТП
Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина
Не разглядели геноцид: почему Европа оправдывает преступления нацистов
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.