Нарядный салат «Цыпочка» с быстро замаринованными огурцами: изысканный вкус

Нарядный салат «Цыпочка» становится хитом на любом празднике благодаря изысканному слою с быстро замаринованными огурцами.

Вкус получается многогранным и изысканным: нежная курица, пикантные маринованные огурчики, сливочный сыр, сочные помидоры и яйца создают идеальную гармонию. Этот рецепт — отличный способ освежить знакомое сочетание продуктов.

Рецепт: сначала замаринуйте огурцы — 2 свежих огурца нарежьте тонкой соломкой, добавьте 1 измельченный зубчик чеснока, немного рубленого укропа, щепотку соли, перемешайте и оставьте на 15–20 минут, пока готовите другие ингредиенты. Для салата также понадобится: 300 г отварного куриного филе, 100 г твердого сыра, 2 помидора, 3 отварных яйца, майонез. Салат собирайте слоями, слегка смазывая майонезом: 1-й — мелко нарезанной куриное филе, 2-й — маринованные огурцы (жидкость можно слегка отжать), 3-й — тертый сыр, 4-й — мелко нарезанные помидоры без жидкости, 5-й — тертые белки. Верхний, завершающий слой — равномерно покройте салат тертыми желтками. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа.

