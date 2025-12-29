Запеканку с фаршем больше не делаю. Готовлю свинину в соусе дофинуаз — нужно мясо, картофель и горсть сыра

Это блюдо — настоящая магия французской кухни, превращающая простые ингредиенты в изысканный праздничный ужин. Нежная свинина томится в сливочно-сырном соусе с ароматом чеснока и мускатного ореха, а тонкие ломтики картофеля впитывают все соки, становясь невероятно мягкими и насыщенными. Золотистая сырная корочка довершает это совершенство, создавая блюдо, которое одновременно сытное, элегантное и невероятно уютное.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свиной вырезки или корейки, 800 г картофеля, 300 мл жирных сливок, 150 г сыра грюйер (или другого тугоплавкого), 2 зубчика чеснока, щепотка мускатного ореха, соль, черный перец, сливочное масло для смазывания. Мясо нарежьте небольшими медальонами, отбейте, посолите и поперчите. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружками. Чеснок измельчите. Форму для запекания обильно смажьте сливочным маслом и чесноком. Выложите слоями: картофель, затем мясо. Посолите и приправьте мускатным орехом. Повторите слои. Сливки слегка подогрейте и залейте содержимое формы так, чтобы они почти покрывали верхний слой. Сверху густо посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки. Дайте блюду немного отдохнуть перед подачей.

