Картофель «Буланжер» — французский слоеный гарнир, запеченный в молоке: такой ужин работает как магнит для всей семьи

Картофель «Буланжер» — это гарнир, способный затмить собой главное блюдо. Он идеально дополнит запеченное мясо, птицу или рыбу, но будет не менее восхитителен и как самостоятельное вегетарианское блюдо, особенно с добавлением сыра.

Килограмм картофеля очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками. Две луковицы нарезаю тонкими кольцами. Смазываю форму для запекания частью сливочного масла. Выкладываю на дно слой картофельных ломтиков, слегка перекрывая друг друга. Посыпаю солью и черным перцем. Затем выкладываю слой луковых колец. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты, заканчивая слоем картофеля. Сверху равномерно распределяю оставшиеся кусочки сливочного масла (всего 60 г). Аккуратно, чтобы не размыть слои, заливаю картофель горячим молоком (400 мл) — оно должно доходить примерно до середины высоты. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу, убавляю температуру до 180 °C и запекаю еще 40 минут, пока верхний слой не покроется золотисто-коричневой хрустящей корочкой, а молоко полностью не впитается. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

