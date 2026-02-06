С ужином не заморачиваюсь: ломтики картошки + горсть специй! Захотите есть, даже если не голодны

Беру картошку, кусок мяса и горсть специй — отправляю всё в духовку одним махом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный вариант для тех, кто хочет накормить семью сытным ужином без стояния у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие ломтики картофеля, пропитанные соками и ароматом мяса, и нежное, тающее во рту мясо со специями. Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 600-700 г мяса (свиная шея, куриные бедра или говядина), 2 луковицы, соль, перец, паприка, растительное масло. Картофель и лук нарежьте крупными дольками, мясо — порционными кусками. Всё сложите в глубокий противень, посолите, обильно поперчите, посыпьте паприкой, сбрызните маслом и тщательно перемешайте руками. Распределите ровным слоем. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 50-60 минут, пока картофель и мясо не зарумянятся. Раз в 20 минут можно аккуратно переворачивать содержимое. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

