Для поста: романтический ужин за полчаса

Постный романтический ужин — это реально просто и вкусно, особенно для мужчин, любящих сытную еду. Забудьте о сложностях: наш рецепт с грибами и овощами готовится быстро и радует глаз и желудок.

Ингредиенты для двоих: шампиньоны (300 г), кабачок (1 шт.), лук (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), масло (2 ст. л.), тимьян и перец. Нарежьте грибы и овощи, обжарьте лук до золотистости, добавьте все и тушите 15 минут под крышкой. В конце влейте пасту для соуса — получится нежно и ароматно. Украсьте веточкой тимьяна, подайте с киноа (100 г на порцию). Всего 280 ккал, но ощущение сытости гарантировано.

Романтический ужин удался — с таким блюдом вечер станет незабываемым. Готовьте с улыбкой!

