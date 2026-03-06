Постные грибные котлеты в духовке под сметанным соусом — пальчики оближешь! Сочные, ароматные, с нежной подливкой

В этих котлетах нет ни грамма мяса, но они такие сытные, что мясо и не вспоминается. Секрет — в манной крупе. Она впитывает грибной сок, разбухает и дает ту самую плотную, но нежную текстуру. Грибы я беру любые — шампиньоны, вешенки, а если есть лесные — вообще сказка. Лук обжариваю до золотистости, смешиваю — и масса готова лепиться.

Что понадобится для котлет

Для котлет беру 600 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки или лесные), 3 крупные луковицы, 3 столовые ложки манной крупы, соль, перец и растительное масло для жарки лука. Для заливки нужно 300 мл сметаны (можно взять менее жирную для поста), 100 мл воды, соль, перец, по желанию — чеснок и мускатный орех.

Как я их готовлю

Грибы и лук мелко рублю — можно ножом, можно в блендере, но не в пюре, а чтобы чувствовались кусочки. На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю, пока не выпарится почти вся жидкость. Снимаю с огня, солю, перчу и всыпаю манную крупу. Тщательно перемешиваю и даю постоять минут 10–15, чтобы манка набухла и впитала грибной сок. Из получившейся массы влажными руками формирую котлетки. Выкладываю их в форму для запекания, смазанную маслом. Готовлю соус: смешиваю сметану с водой, добавляю соль, перец, измельченный чеснок и щепотку мускатного ореха. Заливаю котлеты так, чтобы соус доходил примерно до половины высоты. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут, пока соус не загустеет и не покроется легкой золотистой корочкой. Подаю горячими, щедро полив соусом из формы.

