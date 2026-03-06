Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026

Хитовые веджибургеры — веганские котлеты, которые съест и ярый мясоед! С хрустящей корочкой и таким вкусом, что мясо и не вспоминается

Фото: D-NEWS.ru
Когда я впервые подал эти котлеты своему другу-мясоеду, он даже не понял, что внутри нет мяса. Сочная текстура, поджаристая корочка, дымный привкус копченой паприки — все это создает иллюзию идеального бургера. А когда сказал, что это фасоль и грибы, он просто не поверил и попросил еще один. Теперь это наш постный хит.

Что понадобится для веганских котлет

Беру одну банку консервированной фасоли (около 400 г), 200 г шампиньонов, одну луковицу, 2–3 зубчика чеснока, половину стакана панировочных сухарей (можно овсяные хлопья, перемолотые в муку), 2 столовые ложки соевого соуса, по чайной ложке копченой паприки, кумина и чесночного порошка, соль, перец и зелень по вкусу. Для жарки нужно растительное масло.

Как я их готовлю

Фасоль сливаю, промываю и разминаю вилкой в пюре, оставляя небольшие кусочки для текстуры. Шампиньоны и лук мелко нарезаю, чеснок измельчаю. На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности, добавляю грибы и жарю до золотистости и выпаривания жидкости, в конце добавляю чеснок и прогреваю минуту. Смешиваю в миске фасолевое пюре с грибной поджаркой, добавляю соевый соус, все специи, рубленую зелень и панировочные сухари. Тщательно вымешиваю массу — она должна быть пластичной, но не слишком влажной. Если жидковато, добавляю еще сухарей. Формирую влажными руками котлеты для бургеров, толщиной около 1,5 см. Обжариваю на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Даю немного остыть и собираю бургеры с любимыми ингредиентами.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
котлеты
фасоль
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
