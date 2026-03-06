Никаких астильб и хост: три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой участка

В тенистом уголке сада может царить настоящая красота. Раскрываем три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой вашего участка. Никаких астильб и хост!

Посадите в тени дицентру, которую в народе ласково называют «разбитое сердце». Это удивительное растение распускает в мае — июне изящные розовые или белые цветки, по форме напоминающие маленькие сердечки, собранные в кистевидные соцветия на дугообразных стеблях. Дицентра прекрасно растет в полутени и тени, где ее нежная листва не выгорает, а цветение становится особенно продолжительным.

Другой великолепный вариант — купальница, или троллиус, чьи ярко-желтые и оранжевые махровые шары буквально светятся в сумраке, принося в тенистые уголки солнечное настроение. А для тех, кто хочет добавить в тенистый сад нотку экзотики, подойдет триллиум — редко встречающийся в культуре многолетник с крупными трехлепестковыми цветками белого, розового или бордового оттенка. Его благородная красота и необычная форма цветка никого не оставят равнодушным.

