Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины МИД Нидерландов: страна заинтересована в мире на Украине из-за расходов

Нидерланды заинтересованы в скорейшем заключении мирного соглашения по Украине, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Давид ван Вил в интервью газете De Telegraaf. Он отметил значительные расходы на поддержку Киева, отметив, что лишь небольшое число стран несет настоящую финансовую нагрузку.

Нидерланды в последнее время были одним из крупнейших доноров Украины. Основную часть поддержки Киева обеспечивает лишь небольшое число стран. <...> Давайте надеяться, что мирное соглашение будет достигнуто быстро. Это ведь и в наших интересах, — отметил ван Вил.

Ранее Евросоюз намеревался предоставить Украине кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей), однако даже эта сумма не способна полностью закрыть финансовые потребности страны. Кредит поможет поддерживать боеспособность ВСУ, но не устранит общий дефицит бюджета.

В то же время военный политолог Александр Перенджиев заявил, что, анонсируя кредит Украине, Евросоюз пытается получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, ЕС стремится продемонстрировать свою значимость и оказать давление на других участников переговорного процесса.