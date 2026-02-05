Названы истинные цели заявления ЕС о передаче Украине €90 млрд

Евросоюз хочет получить место за столом переговоров по украинскому конфликту, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что именно эту цель преследуют европейские политики, анонсируя передачу Киеву €90 млрд.

Конечно, хотят [словами о займе для Украины получить место за столом переговоров]. Этим ЕC хочет показать, что они тоже что-то значат: «У нас есть возможность, мы уже деньги перечисляем Украине, пока вы договариваетесь». И какая-то спешка с этими заявлениями. Именно в дни переговоров [в Абу-Даби] им надо это заявлять. Это некий момент, связанный с давлением на всех участников переговорного процесса. В определенном смысле тому же Китаю или арабским странам они пытаются показать, что зря Евросоюз списывают со счетов. Якобы могут многое сделать, еще сильны и не сказали своего слова, — объяснил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что послы Европейского союза достигли согласия по новому механизму финансовой поддержки Украины в виде займа в размере €90 млрд. Этот пакет помощи одобрили на саммите ЕС в декабре 2025 года.