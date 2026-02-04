Зимняя Олимпиада — 2026
В Европе согласовали детали крупного кредита Украине

Reuters: послы ЕС согласовали механизм предоставления Украине €90 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Послы Европейского союза согласовали механизм предоставления Украине финансирования по еврозайму в размере €90 млрд (около 8,1 трлн рублей), сообщает Reuters. По информации источника, этот пакет помощи был утвержден на саммите ЕС в декабре 2025 года в качестве альтернативы экспроприации замороженных российских активов.

Послы ЕС согласовали в среду детали еврозайма в €90 млрд для Украины, — говорится в публикации агентства.

Ранее в Минфине Украины сообщили, что в 2025 году страны «Большой семерки» выделили Киеву кредиты на общую сумму $37,9 млрд (почти 3 трлн рублей). Ключевой особенностью данного механизма является то, что погашение задолженности будет осуществляться за счет прибыли, полученной от использования замороженных активов РФ.

До этого стало известно, что Киев запросил у Евросоюза финансовую помощь в беспрецедентном размере — $1,5 трлн (114 трлн рублей). Отмечается, что эта сумма в 14 раз превышает общий объем расходов государственного бюджета страны на 2026 год, который оценивается примерно в $108 млрд (8 трлн рублей).

