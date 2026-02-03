Зимняя Олимпиада — 2026
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС

Минфин Украины: в 2025 году Киев получил от стран Большой семерки $37 млрд

Министерство финансов Украины Министерство финансов Украины Фото: Стрингер/РИА Новости
В 2025 году страны Большой семерки выделили Киеву кредиты на общую сумму $37,9 млрд (почти 3 трлн рублей), сообщили в Минфине Украины. Ключевой особенностью данного механизма является то, что погашение задолженности будет осуществляться за счет прибыли, полученной от использования замороженных российских активов.

Согласно данным Министерства финансов Украины, эти средства в сочетании с финансированием от Евросоюза в размере $12 млрд (924 млрд рублей) стали основным источником пополнения госбюджета в прошлом году. Кроме того, страны ЕС пытаются утвердить план дальнейшей поддержки, согласно которому в течение 2026–2027 годов Украине будет выделено до €90 млрд (8 трлн рублей).

До этого стало известно, что Украина уже 1 февраля была обязана выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год. Так, Киеву необходимо погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также перевести взносы за пользование средствами фонда.

