Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный

Миндаль, безе и щепотка ванили — пеку, пеку и не могу остановиться. Торт «Аристократ»: простой в сборке и очень вкусный

Беру миндаль, яичные белки и ваниль — создаю легкий и элегантный торт без сложных процессов. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный десерт для особого случая, который выглядит как произведение искусства, но собирается элементарно.

Получается обалденная вкуснятина: невесомые, хрустящие миндальные коржи из безе и нежнейший, тающий во рту сливочно-ванильный крем. Для приготовления вам понадобится: для коржей: 150 г молотого миндаля, 4 белка (140-160 г), 200 г сахара, щепотка ванилина; для крема: 300 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 100 мл молока, ванилин, 1 ст.л. муки. Белки взбейте с сахаром в густую блестящую массу, аккуратно вмешайте миндаль и ванилин. Разделите на 3 части, выложите на пергамент кругами диаметром 20 см. Сушите в духовке при 110°C около 1,5-2 часов. Для крема муку разотрите с частью сахарной пудры, разведите молоком и сварите густой заварной крем, остудите. Масло взбейте с оставшейся пудрой и ванилином, постепенно добавьте остывший заварной крем. Промажьте кремом остывшие коржи и бока торта. Дайте настояться в холодильнике 6-8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.