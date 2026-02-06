Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 18:28

Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова

Похороны экс-главкома ВМФ РФ Куроедова пройдут 10 февраля в Москве

Владимир Куроедов Владимир Куроедов Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Прощание с бывшим главнокомандующим Военно-морским флотом, адмиралом Владимиром Куроедовым, состоится 10 февраля в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. Он отметил, что церемония начнется в 13:30 по московскому времени.

Прощание будет 10 февраля на Троекуровском кладбище. Начало траурной церемонии в 13:30 мск, — поделился Дерябин.

Ранее сообщалось, что Куроедов ушел из жизни на 82-м году. Причиной стала продолжительная болезнь. Владимир Иванович возглавлял ВМФ с 1997 по 2005 год, а в 2000 году получил звание адмирала флота.

До этого сообщалось, что 6 февраля состоялась церемония прощания с советской телеведущей и диктором Светланой Жильцовой. На мероприятии почти не было коллег покойной, в отличие от журналистов, пришедших освещать событие. Родственники Жильцовой не стали общаться с прессой, исключением стала младшая внучка Елизавета Серебрянникова, которая вышла к журналистам. Телеведущая ушла из жизни в 89 лет.

похороны
церемонии прощания
ВМФ РФ
смерти
